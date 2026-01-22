Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
3 часа назад
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
ИТОГИ ГОДА 2025
А что в кино? «Левша», «Возвращение в Сайлент-Хилл» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Приключенческая фантастика «Левша» (Россия). Россия конца XIX века. После обнаружения загадочного механизма при дворе расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву. В поисках разгадки он объединяется с тульским мастером Левшой. Их путь проходит через интриги, тайны и опасный выбор, от которого зависит не только их судьба, но и безопасность страны.

Фильм ужасов «Возвращение в Сайлент-Хилл» (Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания). Джеймс Сандерленд, пытаясь справиться с утратой, получает письмо и отправляется в Сайлент Хилл. Город, изменённый зловещей силой, становится ловушкой между реальностью и иллюзией. В поисках ответов герой сталкивается с пугающими образами и собственными страхами. Третья часть кинофраншизы по мотивам игры Silent Hill 2.

Аниме «Яйцо ангела» (Япония). Девочка с таинственным яйцом живёт в мрачном, сюрреалистическом мире руин и теней. Её замкнутое существование нарушает появление странного мужчины. Их встреча становится отправной точкой философского и символического путешествия о вере, памяти и утрате.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».