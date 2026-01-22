А что в кино? «Левша», «Возвращение в Сайлент-Хилл» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Приключенческая фантастика «Левша» (Россия). Россия конца XIX века. После обнаружения загадочного механизма при дворе расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву. В поисках разгадки он объединяется с тульским мастером Левшой. Их путь проходит через интриги, тайны и опасный выбор, от которого зависит не только их судьба, но и безопасность страны.
Фильм ужасов «Возвращение в Сайлент-Хилл» (Франция, Великобритания, Германия, Сербия, Япония, США, Австралия, Испания). Джеймс Сандерленд, пытаясь справиться с утратой, получает письмо и отправляется в Сайлент Хилл. Город, изменённый зловещей силой, становится ловушкой между реальностью и иллюзией. В поисках ответов герой сталкивается с пугающими образами и собственными страхами. Третья часть кинофраншизы по мотивам игры Silent Hill 2.
Аниме «Яйцо ангела» (Япония). Девочка с таинственным яйцом живёт в мрачном, сюрреалистическом мире руин и теней. Её замкнутое существование нарушает появление странного мужчины. Их встреча становится отправной точкой философского и символического путешествия о вере, памяти и утрате.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».