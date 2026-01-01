Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы. В погоне за британским шпионом Огарев и Левша вынуждены провернуть дерзкую аферу, угнать первый автомобиль в России и спасти императора. Смелость и находчивость Огарева в сочетании с изобретательностью Левши создают идеальный дуэт для противостояния врагу, который находится гораздо ближе, чем они предполагали.