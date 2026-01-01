Возвращение в Сайлент-Хилл

Получив загадочное письмо, Джеймс отправляется в Сайлент-Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.
- Режиссёр
- Кристоф Ганс
- Актёры
- Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Стрейндж, Эви Темплтон, Пирс Эган, Ева Маклин, Эмили Кардинг, Мартина Ричардс, Говард Саддлер, Маттео Паскуини
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
-
22 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Мелодрама, Фильм ужасов