Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-16°
ЦБ USD 78.57 -0.28 15/01
ЦБ EUR 92.2 -0.2 15/01
Нал. USD 78.87 / 79.00 15/01 10:35
Нал. EUR 92.50 / 93.07 15/01 10:35
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 550
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 457
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 566
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 378
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Возвращение в Сайлент-Хилл

«Формула Кино»

11:25
13:45
16:05
18:25
20:45
23:05

Получив загадочное письмо, Джеймс отправляется в Сайлент-Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.

Режиссёр
Кристоф Ганс
Актёры
Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Стрейндж, Эви Темплтон, Пирс Эган, Ева Маклин, Эмили Кардинг, Мартина Ричардс, Говард Саддлер, Маттео Паскуини
Продолж.
96 мин.
Премьера
22 января 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Мелодрама, Фильм ужасов

