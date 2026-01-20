Власти показали, как выглядит Рязанский колледж электроники после ремонта

«В колледже электроники преобразились сразу три здания: отремонтировали фасады и кровлю, а также учебные кабинеты и коридоры на втором этаже. Внутри установили новые санузлы, окна, двери и напольное покрытие», — говорится в сообщении.

Власти показали, как выглядит Рязанский колледж электроники после ремонта. Кадры разместили 20 января в официальной группе «Рязанская область» в «ВК».

Напомним, на ремонт в шестом и третьем учебных корпусах колледжа выделяли около 165 миллионов рублей.