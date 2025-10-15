В Рязани отремонтируют учебный корпус колледжа электроники на улице Бирюзова

Речь идет о корпусе, который располагается по адресу улица Бирюзова, дом № 2. Согласно документам, подрядчику необходимо отремонтировать крышу здания, установить перила, карнизы, решетчатый и трубчатый снегозадержатель, а также оборудование водосточной системы. Кроме того, на деревянные поверхности нужно нанести огнебиозащитное покрытие. Также во время капремонта сделают вентилируемые фасады здания с теплоизоляционным слоем. Облицовку стен выполнят керамогранитными плитами белого, красного и фиолетового цветов, установят двупольные противопожарные двери.

На выполнение капитального ремонта учебного корпуса № 6 Рязанского колледжа электроники выделили 27 миллионов 837 тысяч 542 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Также во время капремонта сделают вентилируемые фасады здания с теплоизоляционным слоем. Облицовку стен выполнят керамогранитными плитами белого, красного и фиолетового цветов, установят двупольные противопожарные двери. Кроме того, выравняют поверхность козырька и окрасят его.

Заказчиком выступил Рязанский колледж электроники.

Работы завершат до 25 декабря 2025 года.

Напомним, на ремонт корпуса учебного заведения выделяли 117 миллионов 589 тысяч рублей.

Фото: сайт госзакупок