Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.00 / 80.00 15/10 13:50
Нал. EUR 93.91 / 94.80 15/10 13:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 865
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 731
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 467
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани отремонтируют учебный корпус колледжа электроники на улице Бирюзова
Речь идет о корпусе, который располагается по адресу улица Бирюзова, дом № 2. Согласно документам, подрядчику необходимо отремонтировать крышу здания, установить перила, карнизы, решетчатый и трубчатый снегозадержатель, а также оборудование водосточной системы. Кроме того, на деревянные поверхности нужно нанести огнебиозащитное покрытие. Также во время капремонта сделают вентилируемые фасады здания с теплоизоляционным слоем. Облицовку стен выполнят керамогранитными плитами белого, красного и фиолетового цветов, установят двупольные противопожарные двери.

На выполнение капитального ремонта учебного корпуса № 6 Рязанского колледжа электроники выделили 27 миллионов 837 тысяч 542 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Речь идет о корпусе, который располагается по адресу улица Бирюзова, дом № 2. Согласно документам, подрядчику необходимо отремонтировать крышу здания, установить перила, карнизы, решетчатый и трубчатый снегозадержатель, а также оборудование водосточной системы. Кроме того, на деревянные поверхности нужно нанести огнебиозащитное покрытие.

Также во время капремонта сделают вентилируемые фасады здания с теплоизоляционным слоем. Облицовку стен выполнят керамогранитными плитами белого, красного и фиолетового цветов, установят двупольные противопожарные двери. Кроме того, выравняют поверхность козырька и окрасят его.

Заказчиком выступил Рязанский колледж электроники.

Работы завершат до 25 декабря 2025 года.

Напомним, на ремонт корпуса учебного заведения выделяли 117 миллионов 589 тысяч рублей.

Фото: сайт госзакупок