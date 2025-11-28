Рязань
В здании Рязанского колледжа электроники проведут капремонт за 22 млн рублей
В третьем учебном корпусе Рязанского колледжа электроники проведут капитальный ремонт за 21 миллион 678 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Здание находится по адресу Куйбышевское шоссе, дом № 18, корпус 1. Согласно документам, подрядчику необходимо отремонтировать фасад, входную группу, проемы, обновить оборудование систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования.

Также нужно выполнить внутреннюю отделку помещений, облицовку стен, окрасить поверхности, заменить полы, оконные блоки, установить противопожарные двери, дополнительные перегородки и распашные металлические ворота.

После завершения ремонтных работ подрядчик должен провести благоустройство прилегающей территории, обустроить бетонные отмостки, установить бортовые камни и уложить покрытие дорожек.

Срок выполнения работ — с 1 марта до 20 августа 2026 года.

Заказчиком выступил Рязанский колледж электроники.

Ранее на ремонт шестого учебного корпуса РКЭ выделяли 27,8 миллионов рублей. Работы проведут в здании по адресу улица Бирюзова, дом 2. Их должны завершить до конца 2025 года.