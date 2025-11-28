В здании Рязанского колледжа электроники проведут капремонт за 22 млн рублей

Здание находится по адресу Куйбышевское шоссе, дом № 18, корпус 1. Согласно документам, подрядчику необходимо отремонтировать фасад, входную группу, проемы, обновить оборудование систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования. Также нужно выполнить внутреннюю отделку помещений, облицовку стен, окрасить поверхности, заменить полы, оконные блоки, установить противопожарные двери, дополнительные перегородки и распашные металлические ворота.

В третьем учебном корпусе Рязанского колледжа электроники проведут капитальный ремонт за 21 миллион 678 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

После завершения ремонтных работ подрядчик должен провести благоустройство прилегающей территории, обустроить бетонные отмостки, установить бортовые камни и уложить покрытие дорожек.

Срок выполнения работ — с 1 марта до 20 августа 2026 года.

Заказчиком выступил Рязанский колледж электроники.

Ранее на ремонт шестого учебного корпуса РКЭ выделяли 27,8 миллионов рублей. Работы проведут в здании по адресу улица Бирюзова, дом 2. Их должны завершить до конца 2025 года.