Экс-депутата Подоля осудили, но потом приговор отменили

Московский городской суд отменил приговор бывшему депутату облдумы и гендиректору ООО «АМК „Рязанский“» Станиславу Подолю и направил его дело на новое рассмотрение. Решение приняли после апелляций прокуратуры и защиты на решение Перовского суда Москвы. Летом 2025 года Перовский райсуд Москвы признал Подоля виновным в производстве и поставке сливочного масла, не соответствующего требованиям безопасности, что привело к тяжкому вреду здоровья ребенка. Ему дали три года условно, назначили штраф в 300 тысяч рублей и сохранили арест на автомобиль, наложенный еще в 2020 году. Подоль вину не признал.

Московский городской суд отменил приговор бывшему депутату облдумы и гендиректору ООО «АМК „Рязанский“» Станиславу Подолю и направил его дело на новое рассмотрение. Решение приняли после апелляций прокуратуры и защиты на решение Перовского суда Москвы.

Летом 2025 года Перовский районный суд Москвы признал Подоля виновным в производстве и поставке сливочного масла, не соответствующего требованиям безопасности, что привело к тяжкому вреду здоровья ребенка. Ему дали три года условно, назначили штраф в 300 тысяч рублей и сохранили арест на автомобиль, наложенный еще в 2020 году. Подоль вину не признал.

По версии следствия, в декабре 2018 года после употребления масла «Амка» в московских детсадах и школах отравился 91 ребенок и один воспитатель. У одного из школьников диагностировали острую кишечную инфекцию. Масло изготовили на предприятии в Рязани, где, как считают следователи, игнорировали санитарные нормы.

Прокурор в апелляции потребовал ужесточить наказание: увеличить срок до 4,5 лет колонии общего режима, значительно поднять штраф и запретить Подолю заниматься производством и продажей продуктов питания на три года

Адвокат Подоля просил полностью отменить приговор. По его словам, экспертизы лишь предполагали «потенциальную опасность» продукции, тогда как для обвинения нужна «реальная» угроза. Кроме того, в одной из школ, где заболел ребенок, выявили нарушения санитарных правил и заболевание шигеллезом [острая кишечная инфекция] у сотрудников — это, по мнению защиты Подоля, могло стать настоящей причиной заражения. Также адвокат отметил, что суд проигнорировал доказательства невиновности и нарушил процедуру привлечения депутата к ответственности.

Суд согласился, что при первом рассмотрении дела были допущены серьезные процессуальные нарушения, повлиявшие на справедливость приговора.

Теперь дело вернется в Перовский районный суд Москвы, но уже к другим судьям. Новое заседание назначено на 21 января 2026 года. Меру пресечения Подолю не избирали.

Напомним, Станислав Подоль признавался одним из самых богатых чиновников России: в 2020 году он занял девятое место в федеральном рейтинге доходов депутатов.

В начале 2023 года его освободили от наказания по тому же делу об отравлении детей из-за истечения срока давности.

Позже, в апреле 2023 года, он добровольно сложил полномочия депутата рязанской облдумы.