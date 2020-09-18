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Рязанский депутат попал в топ-10 самых богатых чиновников страны
Суммарный доход его семьи составил 1753.04 млн. рублей.

Рязанский депутат Станислав Подоль попал в топ-10 самых богатых чиновников страны по версии Forbes. Он расположился на девятом месте.

Суммарный доход его семьи составил 1753.04 млн. рублей. Количество объектов недвижимости в собственности — 34.

На первом месте в рейтинге доходов госслужащих и депутатов 2020 года оказался депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов (доход 6226.14 млн. рублей), на втором — депутат заксобрания Камчатского края (доход 5477.6 млн. рублей), третье место занял депутат заксобрания Челябинской области (доход 5054.69 млн. рублей).

Отметим, Подоль в 2020 году стал самым богатым депутатом в Рязансакой области, как и в предыдущие несколько лет. Он задекларировал 175 млн 292 тысячи 64 рубля, что почти на 68 млн больше, чем в прошлом году. В его владении два автомобиля Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 560, два мотоцикла и прицеп.

Справка

Станислав Подоль с 2005 года является гендиректором агромолочного комбината «Рязанский» (бренд «Амка»). Выручка компании в 2019 году — 5,99 млрд рублей (данные СПАРК). Также он возглавляет региональный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. С 2010 года избирался депутатом Рязанской облдумы, член фракции «Единая Россия». Подоль разведен, имеет сына и дочь.