Самого богатого рязанского депутата осудят за отравление детей

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Родители потерпевших заявили гражданские иски более чем на 5 миллионов рублей.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Станислава Подоля по делу о заболевании кишечной инфекцией 91 воспитанника дошкольных учреждений Москвы. Об этом передает РИА Новости.

Подоля обвиняют в производстве продукции для детей до шести лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, Подоль знал об антисанитарных условиях в помещениях молочного комбината в Рязани, производимая там продукция не отвечала требованиям безопасности.

С 19 ноября 2018 года по 5 декабря 2018 года в этих помещениях изготавливали сливочное масло для продажи организациям, которые использовали его в питании детей дошкольных и школьных образовательных учреждений Москвы.

В декабре 2018 года после употребления продукции 91 ребенок и воспитатель получили кишечные заболевания, которые причинили различную степень тяжести здоровью. Один из учеников перенес острую кишечную бактериальную инфекцию.

Родители потерпевших заявили гражданские иски более чем на 5 миллионов рублей.

Дело направили в Перовский районный суд Москвы.