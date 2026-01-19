В мэрии Рязани сообщили, когда починят неработающий светофор на улице Новоселов

В мэрии Рязани рассказали, когда починят неработающий светофор на улице Новоселов. Соответствующий комментарий опубликовали под постами губернатора Павла Малкова. «Работу светофора восстановим до конца этой недели», — заявили в горадминистрации. Речь идет о светофоре, расположенном на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии, около Гипермаркета «Европа». По словам рязанцев, он не работает с утра четверга, 15 января. Очевидцы сообщали, что на данном участке образовываются пробки.