Рязанцы сообщили о неработающем светофоре

Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон». Неработающий светофор заметили на пересечении улиц Новоселов и Советской армии. По данным «Яндекс. Карт», сейчас на перекрестке образовался затор. Фото: Рязанский слон.