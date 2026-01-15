Рязанцы сообщили о неработающем светофоре
Рязанцы сообщили о неработающем светофоре. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон». Неработающий светофор заметили на пересечении улиц Новоселов и Советской армии. По данным «Яндекс. Карт», сейчас на перекрестке образовался затор. Фото: Рязанский слон.
Рязанцы сообщили о неработающем светофоре. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанский слон».
Неработающий светофор заметили на пересечении улиц Новоселов и Советской армии.
По данным «Яндекс. Карт», сейчас на перекрестке образовался затор.
Фото: Рязанский слон.