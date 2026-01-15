В Рязани образовались пробки из-за неработающего светофора
Напомним, светофор на пересечении на улиц Новосёлов и Советской Армии не работает с утра 15 января. «На перекрёстке столпотворение машин. Движение затруднено во все стороны», — отметили водители.
В Рязани на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии образовались пробки из-за неработающего светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанский слон».
