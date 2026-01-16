СК России расследует атаку БПЛА с пострадавшими в Рязанской области

Рязань
В Рязанской области после атаки БПЛА пострадали двое местных жителей. Отмечается, что следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. Кроме того, расследоваться будут преступления против мирных жителей Запорожской, Белгородской и Херсонской областей. Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 22 беспилотника, пострадали двое. Повреждены фасады двух высоток, одна из которых еще не заселена. Кроме того, обломки беспилотников рухнули на территорию одного из предприятий. В период с 12:00 до 18:00 16 января над регионом уничтожили еще один дрон.

СК России расследует преступления ВСУ против жителей Рязанской области. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

В Рязанской области после налета БПЛА пострадали двое местных жителей. Отмечается, что следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению атак.

Кроме того, расследоваться будут преступления против мирных жителей Запорожской, Белгородской и Херсонской областей.

Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 22 беспилотника, пострадали двое. Повреждены фасады двух высоток, одна из которых еще не заселена.

Кроме того, обломки беспилотников рухнули на территорию одного из предприятий.

В период с 12:00 до 18:00 16 января над регионом уничтожили еще один дрон.