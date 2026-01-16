Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-16°
Сбт, 17
-15°
Вск, 18
-9°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 16/01 18:25
Нал. EUR 91.60 / 92.57 16/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
2 часа назад
158
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
5 часов назад
436
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 966
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 552
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью сбили еще один БПЛА
Один БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили над Рязанской областью в период с 12.00 до 18.00 16 января. Всего над Россией перехватили 63 дрона.

Над Рязанской областью снова сбили БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Один БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили над Рязанской областью в период с 12:00 до 18:00 16 января.

Всего над Россией перехватили 63 дрона.

Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 22 беспилотника, есть пострадавшие. Повреждены фасады двух высоток, одна из которых еще не заселена.

Кроме того, обломки беспилотников рухнули на территорию одного из предприятий.