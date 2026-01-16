Над Рязанской областью сбили еще один БПЛА

Один БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили над Рязанской областью в период с 12.00 до 18.00 16 января. Всего над Россией перехватили 63 дрона.

Над Рязанской областью снова сбили БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Один БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили над Рязанской областью в период с 12:00 до 18:00 16 января.

Всего над Россией перехватили 63 дрона.

Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 22 беспилотника, есть пострадавшие. Повреждены фасады двух высоток, одна из которых еще не заселена.

Кроме того, обломки беспилотников рухнули на территорию одного из предприятий.