Итоги года New
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 343
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 524
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 717
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 484
В течение ночи над территорией Рязанской области уничтожено 22 БПЛА
В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых ещё не заселён. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских БПЛА.