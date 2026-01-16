В течение ночи над территорией Рязанской области уничтожено 22 БПЛА

В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых ещё не заселён. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых ещё не заселён. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб — прокомментировал происшествие губернатор Малков.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских БПЛА.