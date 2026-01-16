Рязанцам рассказали о подготовке Орехового озера к Крещенским купаниям

Рязанцам рассказали о подготовке Орехового озера к Крещенским купаниям. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным ведомства, рабочие уже расчистили территорию, установили два дополнительных фонаря. Сейчас подготавливают дорожку, ведущую к месту будущей купели, выставляют ограждения. Участок начали засыпать песком, поверх которого уложат сено.

Основные подготовительные работы запланированы на воскресенье, 18 января. Рабочие установят четыре отапливаемых модуля, биотуалеты, мусорные контейнеры. Также оборудуют прорубь, в которой поставят две купели.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 2:00 от площади Свободы пустят автобусы до Орехового озера. На территории будут дежурить спасатели и бригада скорой.

С полным списком мест для Крещенских купаний в Рязанской области можно ознакомиться по ссылке.