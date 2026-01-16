Реставраторы назвали причину обрушения в клубе Дворянского собрания

Об этом сообщили в Telegram-канале общественной организации «Регион для жизни» со ссылкой на директора по реставрационным работам генерального подрядчика Александра Березина. По его словам, галерея просела из-за разрушения массива деревянных колонн, которые сгнили изнутри. «Сломали не мы, а время», — пояснил Березин. Он отметил, что колонны после случившегося сняли, на месте установили временную конструкцию. Также убрали резные элементы галереи и оконные рамы. Сейчас на объекте проходят противоаварийные работы.

Напомним, вечером 9 января местная жительница сообщала РЗН. инфо о поломке строительных лесов у клуба Дворянского собрания в Нижнем городском парке. После сообщалось, что обрушение могло произойти из-за аномальных снегопадов.

Фото в галерее — председателя «Региона для жизни» Дарья Клевцова.