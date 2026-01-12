В Рязани продолжится реставрация Летнего клуба после поломки строительных лесов

В Нижнем городском парке Рязани на объекте реставрации Летнего клуба Дворянского собрания частично обрушились строительные леса после аномальных снегопадов. Конструкция лесов на кровле галереи приняла основной удар, сообщил директор по реставрационным работам генерального подрядчика Александр Березин.

В Нижнем городском парке Рязани на объекте реставрации Летнего клуба Дворянского собрания частично обрушились строительные леса после аномальных снегопадов. Конструкция лесов на кровле галереи приняла основной удар, сообщил директор по реставрационным работам генерального подрядчика Александр Березин, передает «МедиаРязань».

По его словам, кровлю ремонтировали около 20 лет назад лишь косметически, и она не выдержала рекордного снега. Последствия схода снега с кровли ликвидировали своевременно. В ходе реставрации предусмотрена установка снегоуловителей, а конструкцию кровли воссоздадут в историческом облике, убрав «новоделы» предыдущих ремонтов.

Ранее местная жительница сообщала РЗН. инфо о поломке строительных лесов у клуба Дворянского собрания в Нижнем городском парке. По ее словам, инцидент произошел вечером 9 января.