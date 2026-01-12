Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-9°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 80.05 / 80.50 12/01 12:40
Нал. EUR 93.00 / 94.47 12/01 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
Вчера 11:44
1 948
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 043
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 071
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 035
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани продолжится реставрация Летнего клуба после поломки строительных лесов
В Нижнем городском парке Рязани на объекте реставрации Летнего клуба Дворянского собрания частично обрушились строительные леса после аномальных снегопадов. Конструкция лесов на кровле галереи приняла основной удар, сообщил директор по реставрационным работам генерального подрядчика Александр Березин.

В Нижнем городском парке Рязани на объекте реставрации Летнего клуба Дворянского собрания частично обрушились строительные леса после аномальных снегопадов. Конструкция лесов на кровле галереи приняла основной удар, сообщил директор по реставрационным работам генерального подрядчика Александр Березин, передает «МедиаРязань».

По его словам, кровлю ремонтировали около 20 лет назад лишь косметически, и она не выдержала рекордного снега. Последствия схода снега с кровли ликвидировали своевременно. В ходе реставрации предусмотрена установка снегоуловителей, а конструкцию кровли воссоздадут в историческом облике, убрав «новоделы» предыдущих ремонтов.

Ранее местная жительница сообщала РЗН. инфо о поломке строительных лесов у клуба Дворянского собрания в Нижнем городском парке. По ее словам, инцидент произошел вечером 9 января.