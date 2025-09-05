Появились кадры с места серьезной аварии на трассе М-5 под Рязанью

Появились кадры с места серьезной аварии на трассе М-5 под Рязанью. Их опубликовали в соцсетях.

Авария случилась в четверг, 4 сентября, около поворота на село Тюшево Рязанского района. Столкнулись «ГАЗель» и автобус. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Официально информацию пока не комментировали.

Напомним, на месте ДТП работали сотрудники ГАИ, пожарные, скорая.

Позже в полиции рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на трассе М-5 под Рязанью.

Кадры взяты из группы «ПУВР» в «ВК»