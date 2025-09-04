Рязанцы сообщили о серьезном ДТП с автобусом на трассе М-5

Авария случилась в четверг, 4 сентября, около поворота на село Тюшево Рязанского района. По словам очевидцев, «ГАЗель» въехала в автобус. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, пожарные, скорая. Официальная информация уточняется.

Рязанцы сообщили о серьезном ДТП с автобусом на трассе М-5. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Авария случилась в четверг, 4 сентября, около поворота на село Тюшево Рязанского района. По словам очевидцев, «ГАЗель» въехала в автобус.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, пожарные, скорая.

Официальная информация уточняется.

Позже в полиции рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на трассе М-5 под Рязанью. Также появились кадры с места.