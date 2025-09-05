В полиции рассказали о пострадавших в серьезном ДТП на трассе М-5 под Рязанью

ДТП произошло 4 сентября, примерно в 20:00, на 178-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском районе. По предварительной информации полиции, 58-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «ГАЗ 3302», столкнулся с автобусом «Мерседес-Бенц», за рулем которого был 59-летний житель Московской области. В результате происшествия травмы получили водитель грузовика и его 64-летняя пассажирка. Им оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы сообщали, что на месте ДТП работали сотрудники ГАИ, пожарные, скорая. Также появилось видео.