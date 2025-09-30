Заболеваемость ОРВИ в школах Рязани пошла на спад

По данным мэрии, учебный процесс приостановили в 10 классах в семи школах города. Напомним, 16 сентября учебный процесс из-за ОРВИ был приостановлен в 12 школьных классах. А уже 23 сентября число классов возросло до 37.

Заболеваемость ОРВИ в школах Рязани пошла на спад. Об этом свидетельствует число школьных классов, где приостановлен учебный процесс, РЗН. Инфо предоставили данные в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что учебный процесс приостановили в 10 классах в семи школах города.

Напомним, 16 сентября учебный процесс из-за ОРВИ был приостановлен в 12 школьных классах. А уже 23 сентября число классов возросло до 37.