В Рязани приостановили учебный процесс в 37 классах

В Рязани временно приостановили учебный процесс в 37 классах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации во вторник, 23 сентября.

Отмечается, что 37 классов в 16 школах закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

Ранее в Рязани приостанавливали учебный процесс в 12 классах.

Напомним, в регионе запустили горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить до 3 октября. С понедельника по четверг звонки доступны с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45.