Итоги года New
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 866
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 242
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 668
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 333
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани приостановлен учебный процесс в 12 школьных классах из-за ОРВИ
В Рязани приостановлен учебный процесс в 12 школьных классах из-за ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации 16 сентября. Отмечается, что учебный процесс приостановлен в пяти рязанских школах. Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ по России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю — сейчас болеют более 696 тысяч человек. Также стало известно, что за неделю в Рязанской области зафиксировали более пяти тысяч случаев заболевания ОРВИ.

