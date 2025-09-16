В Рязани приостановлен учебный процесс в 12 школьных классах из-за ОРВИ
В Рязани приостановлен учебный процесс в 12 школьных классах из-за ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации 16 сентября. Отмечается, что учебный процесс приостановлен в пяти рязанских школах. Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ по России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю — сейчас болеют более 696 тысяч человек. Также стало известно, что за неделю в Рязанской области зафиксировали более пяти тысяч случаев заболевания ОРВИ.
В Рязани приостановлен учебный процесс в 12 школьных классах из-за ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации 16 сентября.
Отмечается, что учебный процесс приостановлен в пяти рязанских школах.
Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших ОРВИ по России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю — сейчас болеют более 696 тысяч человек.
Также стало известно, что за неделю в Рязанской области зафиксировали более пяти тысяч случаев заболевания ОРВИ.