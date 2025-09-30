Рязань
В дополнение к региональным выплатам в регионе действует семь демографических мер поддержки. По двум из них законопроект предлагает увеличить выплаты. Речь идет о единовременных выплатах при рождении третьего и последующего детей с 300 до 350 тысяч рублей, а также о выплатах беременным женщинам, которые учатся на очных отделениях со 100 до 120 тысяч рублей. Реализация будет осуществляться в рамках нацпроекта «Семья».

Рязанкам увеличат выплаты при рождении третьего ребенка до 350 тысяч рублей. Законопроект на заседании регправительства представил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский.

В дополнение к региональным выплатам в регионе действует семь демографических мер поддержки. По двум из них законопроект предлагает увеличить выплаты.

Речь идет о единовременных выплатах при рождении третьего и последующего детей с 300 до 350 тысяч рублей, а также о выплатах беременным женщинам, которые учатся на очных отделениях со 100 до 120 тысяч рублей. Реализация будет осуществляться в рамках нацпроекта «Семья».

Напомним, с 1 февраля 2026 года в России максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысяч рублей.

Ранее РЗН. Инфо выпускало материал о жизни рязанки, которая стала мамой в 16 лет, спустя три месяца после окончания 9 класса в школе. Подробнее в разделе «Публикации».