Рязанкам увеличат выплаты при рождении третьего ребенка до 350 тысяч рублей. Законопроект на заседании регправительства представил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский.
В дополнение к региональным выплатам в регионе действует семь демографических мер поддержки. По двум из них законопроект предлагает увеличить выплаты.
Речь идет о единовременных выплатах при рождении третьего и последующего детей с 300 до 350 тысяч рублей, а также о выплатах беременным женщинам, которые учатся на очных отделениях со 100 до 120 тысяч рублей. Реализация будет осуществляться в рамках нацпроекта «Семья».
Напомним, с 1 февраля 2026 года в России максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысяч рублей.
