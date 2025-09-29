Минтруда: с 1 февраля 2026 года в России на 6,8% проиндексируют социальные выплаты

Помимо соц. выплат в следующем году могут проиндексировать страховые пенсии на 7,6%. Социальные пенсии в следующем году могут проиндексировать на 6,8% с 1 апреля Также согласно проекту бюджета Социального фонда: максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастёт до 955,8 тыс. рублей; средний размер страховых пенсий вырастет почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей; максимальная сумма пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тыс. рублей в месяц; максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Выплаты инвалидам, ветеранам, Героям России и другие меры поддержки также будут проиндексированы по уровню инфляции.

С 1 февраля 2026 года в России на 6,8% проиндексируют социальные выплаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтруда.

