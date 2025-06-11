«Беременна в 16» по-рязански

Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три года назад ее жизнь кардинально изменилась. Рязанка стала мамой в 16 лет, спустя три месяца после окончания 9 класса в школе…

Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три года назад ее жизнь кардинально изменилась. Рязанка стала мамой в 16 лет, спустя три месяца после окончания 9 класса в школе.

«Материнство в таком возрасте научило меня ответственности, я поняла, что значит отвечать за свои поступки и их последствия. Разумеется, было страшно, чувство вины, одиночества и ненужности поглощало. Я ведь сама была еще ребенком, глупо это отрицать. Становиться молодой матерью я не планировала и, узнав о беременности, конечно, была шокирована.

Я не знала, что делать и с кем советоваться, окружающие люди показались мне абсолютно чужими. Однако точно могу сказать, что совсем не планировала аборт. Я понимала, что, возможно, это одно из самых верных решений в моей ситуации, но рассматривать его как единственный выход не могла», — поделилась Алиса.

Девушка рассказала своей матери о беременности уже на серьезном сроке, когда скрывать этот было невозможно, проживая в одной квартире.

Та злилась и не понимала, как ее дочь оказалась в подобной ситуации. Со временем гнев прошел и появились проблески понимания и принятия, рассказала Алиса.

«Мой секрет…»

Трудности возникали и в школьной среде.

«К концу девятого класса и началу сдачи ОГЭ живот начинал расти. Из-за моей худобы он был не таким большим. Я изменила стиль и ходила целыми днями в оверсайзе. Так что, могу сказать, одноклассники толком и не знали про мой секрет, но все же подозревали. Конечно, были слухи и их приходилось пресекать. Я сдала экзамены, забрала документы из школы и больше туда никогда не возвращалась. Меня очень порадовал тот факт, что на протяжении всех девяти месяцев и после родов, здоровье меня никогда не подводило и было стабильным», — отметила девушка.

По ее словам, на успеваемость в школе беременность сильно не повлияла, учеба стабильно держалась на хороших оценках. Cдать экзамены также удалось успешно.

Алиса родила здоровую дочку и стала учиться материнству, несмотря на столь молодой возраст и отсутствие опыта в воспитании детей. С отцом ребенка девушка не общается, он ушел из ее жизни еще до появления девочки на свет. В семье Алисы папа также отсутствовал.

Молодая мама понимала, что ей нужно обеспечивать себя и малышку, поэтому она обучилась на мастера сферы красоты и теперь работает бровистом и лэшмейкером.

«Мне нравится то, чем я занимаюсь. Иногда сложно совмещать работу и материнство, но выхода у меня все равно нет. Сложности делают тебя сильнее, а поддержка близких помогает справиться с проблемами. Я хочу сделать все, чтобы моя дочь росла счастливой и надеюсь, у меня все так и получится», — заключила Алиса.

Сейчас она проживает в квартире вместе со своей матерью и ребенком, налаживает свою жизнь и заводит новых подруг, с которыми готова поделиться переживаниями.

Новая мода?

Отношение российского общества к теме несовершеннолетних беременных девушек и молодых матерей сложное и неоднозначное. Одни люди поддерживают данный феномен и считают, что он приносит пользу современному миру и положительно влияет на развитие института семьи, другие же — выступают категорически против такой «моды».

Согласно информации, полученной редакцией из регионального министерства здравоохранения, за 2023-2024 годы в области зарегистрировано 107 матерей, возраст которых варьируется от 14 до 18 лет. При этом в ведомстве отметили, что случаев отказа несовершеннолетних мам от детей за последние 12 лет не зарегистрировано. Кроме того, количество беременностей и абортов среди подростков существенно не изменилось.

Самой молодой мамой в Рязанской области считается девочка, родившая в 2024 году в 14-летнем возрасте.

Отцом новорожденного ребенка оказался 17-летний юноша, оба воспитывались в цыганских семьях.

В начале 2025 года российские регионы начали массово вводить единовременные выплаты для беременных школьниц, чтобы повлиять на демографию в стране. Рязанская область была в числе регионов, где эта мера поддержки уже действовала с начала года.

«Укрепление семейных ценностей»

В минтруда и соцзащиты редакции РЗН. Инфо рассказали, что по региональному законодательству беременные женщины, обучающиеся по очной форме в любой образовательной организации Рязанской области, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет на ранних сроках. Таким образом, на материальную помощь могут рассчитывать не только студентки, но и школьницы. Также в ведомстве отметили, что в течение 2025 года деньги получили 36 женщин.

Кроме указанной выше выплаты, будущим матерям, доход которых не превышает размера прожиточного минимума (15 782 рубля), предоставляется единое пособие в размере от 8 601 до 17 202 рублей. Однако и это еще не все. В Рязанской области предусмотрено пособие по беременности и родам. Минимальная сумма — 103 285 рублей. А беременные жены рязанцев, проходящих военную службу по призыву, могут получить еще дополнительные 42 665 рублей.

Также с марта 2025 года студентки в положении имеют право на бесплатный проезд на социальном такси до медицинских организаций, учреждений соцзащиты, культурных и спортивно-оздоровительных центров.

Помимо этого, в Рязани работает комплексный центр социального обслуживания населения «Семья», который располагается по адресу улица Чкалова, дом 66. На базе учреждения осуществляется поддержка женщин, оказавшихся в кризисных жизненных ситуациях, предоставляется временное жилье, назначается куратор, помогающий в решении проблем. Также круглосуточно принимает звонки «телефон доверия» службы экстренной психологической помощи (+74912760053).

В регионе организованы сервисы, предоставляющие бесплатные услуги: «Добротека» (прокат детских товаров) и «Доброняня» (кратковременный присмотр за детьми).

При этом в министерстве труда и соцзащиты отметили, что Рязанская область «продолжает работу по оказанию всесторонней поддержки семьям с детьми, укреплению семейных ценностей и традиций».

«Беременные страдают из-за травли…»

Рязанский педагог Ирина Новикова поделилась своим мнением на тему подросткового материнства. Она отметила, что существующие единовременные выплаты при постановке на учет на ранних сроках играют роль хорошей поддержки для девочки, которая по воле судьбы становится мамой в раннем возрасте. При этом, учительница сообщила, что в то же время такие пособия могут сформировать восприятие беременности как «чего-то легкомысленного, а это неправильно».

«Программы поддержки — это хорошо, но нельзя рассчитывать только на них, ведь нужно трезво смотреть на ситуацию и осознавать все риски. Каждая девушка должна знать о последствиях. Ребенок — это очень тяжело как для ментального, так и для физического здоровья. Не каждая девчонка, ставшая мамой до совершеннолетия, справится с новой ролью на все сто процентов», — объяснила педагог.

Она отметила, что ранняя беременность — это серьезный шаг и большая ответственность.

«Учителя понимают, что у девочек могут быть из-за беременности трудности в школе, они боятся осуждения со стороны одноклассников и даже педагогов. Я считаю, в таком случае нужна поддержка. Ведь доброта и понимание всегда важнее осуждения. Существует в таких ситуациях и буллинг, который не доводит ни до чего хорошего.

Бедные дети страдают из-за травли. Если кто-то начинает плохо отзываться о тебе или шутить, то не бойся поговорить с родителями и учителями. Ведь мы несем за вас ответственность, и вы нам не чужие. Не забывайте, что никто не имеет права вас унижать или обижать», — рассказала Новикова.

Кроме того, она уточнила, что в большинстве случаев беременность влияет на дальнейшее обучение: одни получают домашнее образование, другие девочки до последнего сидят за партой, если здоровье позволяет.

«Из-за такой ответственности ребенок не может все время уделять учебе, а впереди у девочки ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены, которые решают дальнейшую судьбу многих», — заключила учительница.

К чему приведет раннее материнство?

Все понимают, что выплаты в 100 тысяч рублей вводятся для стимулирования рождаемости и повышения демографии в стране, но будут ли сходиться такие ожидания с суровой реальностью?

Мнение в обществе также разделилось: менее половины россиян отнеслись положительно к введению выплат беременным школьницам (43%), примерно столько же выступили против (40%). Такие данные привел ВЦИОМ после опроса. Лишь 4% затруднились дать ответ, 13% - выразили безразличие к теме.

Важно сказать о том, что многие родившие девочки-подростки сталкиваются с психологическими проблемами: они оказываются в социальной изоляции, испытывают стресс и тревожность, забрасывают образование и развитие карьеры в пользу материнства. Разумеется, каждый случай уникален. Возможно, одни девушки мечтают завести ребенка, другие — сталкиваются с новыми условиями и пытаются выжить, воспитывая не всегда желанное дитя. В большинстве случаев вся ответственность перекидывается не на маму-подростка, а на плечи «опытной» бабушки.

В последнее время о несовершеннолетних матерях много пишут в новостях, и даже снимают специальное шоу, но, к сожалению, отцы в подобных историях фигурируют не так часто.

«Счастливыми папами» становятся и такие же несовершеннолетние ребята, и мужчины более старшего возраста. Не редки случаи, когда отцы никак не участвуют в жизни собственного новорожденного ребенка. Образ семьи в таких случаях меняется и на место папы приходят бабушки и дедушки.

Куда будут идти школьницы после окончания 9 классов — в пункты проведения экзаменов или в родильные дома? Помогут ли существующие программы поддержки несовершеннолетних матерей укрепить институт семьи или приведут к большим проблемам в обществе? Ответить на эти вопросы способно только время.

Указанное в тексте имя девушки изменено по просьбе героини.