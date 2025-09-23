Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе

Два оповещения поступили в 9:20 и 9:23 во вторник, 23 сентября.

Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе. Об этом сообщили в РСЧС.

Два соответствующих уведомления опубликовали в 9:20 и 9:23 во вторник, 23 сентября.

«Внимание! Сохраняется угроза беспилотной опасности на территории региона. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Напомним, над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Власти прокомментировали атаку на регион.