Дежурными средствами ПВО РФ уничтожены беспилотники на Рязанской областью

С полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО РФ уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.