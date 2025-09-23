Малков прокомментировал налет БПЛА на Рязанскую область
«Средствами ПВО над территорией Рязанский области сбиты БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков. Ранее в Минобороны рассказали об атаке.
Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост об этом опубликован у него в соцсетях.
«Средствами ПВО над территорией Рязанский области сбиты БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков.
Ранее в Минобороны рассказали об атаке.