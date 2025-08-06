В Рязани партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» предложила комплексный аудит сферы ЖКХ

В Рязани состоялась пресс-конференция «Цунами цен и тарифов: кто виноват и что делать?» политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». На мероприятии во вторник, 5 августа, была корреспондент РЗН. Инфо.

Пресс-конференцию начали с обзора аналогичной федеральной встречи. Как сообщил депутат Рязанской облдумы от партии «Справедливая Россия-За правду» Григорий Парсентьев, в условиях спецоперации россиянам приходится нести основную финансовую нагрузку: тарифы ЖКХ выросли в среднем на 12%, цены на продукты и услуги — превышая уровень инфляции.

Одной из ключевых тем стала ситуация с тарифами ЖКХ в Рязани и области. Депутат рязгордумы Евгений Никулкин отметил, что общий рост тарифов по области составляет около 14,1% с отклонением до 4,8%. Тарифы на электроэнергию увеличились на 12,6%, газ — на 10,5%, отопление — на 17,3%, горячую воду — на 16,8%, вывоз мусора — на 11,9%. Также вспомнил о проблемах с подключением отопления осенью 2024 года, забитых ливневках в городе, вонь от воды, на которую регулярно жалуются рязанцы, постоянные аварии с электричеством.

«Вопросов накопилось очень-очень много. Начинать решать их надо уже сейчас, как можно активнее говорить об этом, привлекать федеральные деньги», — сказал Никулкин.

Парсентьев подчеркнул необходимость решения накопившихся вопросов и привлечения федеральных средств. Он отметил, что для замены и модернизации коммунальных сетей до 2030 года потребуется около 4,5 трлн рублей. По его словам, многие концессионеры не вкладывают средства в развитие инфраструктуры, оставляя эти расходы государству. Попытки переложить их на население только увеличивают социальное напряжение.

Депутаты предложили провести полный аудит сферы ЖКХ с обязательной ежегодной публичной отчетностью ресурсоснабжающих организаций перед Госдумой. Также нужно установить единые федеральные стандарты оказания коммунальных услуг и обеспечить не менее 20% собираемых средств на ремонт и обновление сетей.

Тарифы при этом должны быть заморожены минимум на два года. Кроме того, следует провести ревизию концессионных соглашений и вернуть объекты коммунальной инфраструктуры государству. Партией предлагается также повысить зарплаты бюджетникам и социальные выплаты, а также ввести квартальную индексацию пенсий по реальной инфляции.

«Мы не должны питать иллюзий о том, за что платят на данный момент граждане. Россияне платят за все — за трижды переложенный асфальт, за аварии. И дай Бог, что деньгами, иногда платят здоровьем. Чтобы граждане, в том числе рязанцы, четко понимали, за что они платят и сколько — для этого и нужен аудит. Когда будет 100% понимания на федеральном уровне с релевантными цифрами, тогда можно будет устраивать адекватные планы по модернизации инфраструктуры. Не на один год, не на три, а на 10-15 лет как минимум. Научно-технический прогресс есть, значит, и должна быть понятная программа с прозрачным финансированием», — заключил Парсентьев.

Депутат от «Единой России» заявлял, что рост тарифов замедлится: в 2026 году — 9,8%, в 2027 — 7,9%, в 2028 — 5,9%. Тарифы с 1 июля 2025 года были проиндексированы на 11,9%. Он отметил, что решения о росте принимали руководители субъектов РФ. Партия запустила проект «Школа ЖКХ», где собственники и наниматели могли получать знания для управления домом и защиты прав.

ЛДПР предлагали замедлить рост тарифов, проводить ежегодные аудиты ценообразования и публиковать их результаты в интернете для информирования граждан.

СРЗП предлагали увеличить штрафы для коммунальщиков за ненадлежащее оказание услуг с 50% до 100% от суммы ущерба потребителю, чтобы повысить ответственность управляющих компаний.

«Новые люди» вносили законопроект о необходимости указывать причины повышения тарифов ЖКХ в платежных квитанциях для повышения прозрачности и защиты потребителей.

В 2015 году Коммунисты России выступали за заморозку тарифов ЖКХ на пять лет, собирали подписи и предлагали активные действия на местах для снижения социального напряжения. Более свежих материалов не нашлось.

Партия пенсионеров выступала за реформирование сферы ЖКХ, снижение порога получения субсидий до 10%, отмену ограничений по долгам и стандартам жилой площади для повышения участия граждан в управлении жильем.

КПРФ выступала за передачу ЖКХ под контроль государства, национализацию отрасли и возвращение ответственности за содержание коммунальных услуг к государству, чтобы решить проблему аварий и обеспечить развитие инфраструктуры.