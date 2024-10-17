Глава Рязани: мы в сложной ситуации по отоплению

По информации управления ЖКХ, 17 октября в Рязани без тепла остаются 60 домов, 38 из них остались без теплоснабжения по вине Фонда капитального ремонта.

В четверг, 17 октября, депутаты рязгордумы обсудили ситуацию с отоплением в городе. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

По информации управления ЖКХ, 17 октября в Рязани без тепла остаются 60 домов, 38 из них остались без теплоснабжения по вине Фонда капитального ремонта.

Отмечается, что у 14 из этих 38 домов срезаны трубы отопления в подвале из-за ремонтных работ. Депутаты считают, что Фонд должен был перенести работы на следующий год, чтобы не допустить такой ситуации.

Депутат Павел Аверин отметил, что размытые формулировки в ответах Фонда капремонта иллюстрируют то, что они не владеют ситуацией. Депутат Елена Акимкина отметила, что речь идет о тысячах людей, оставшихся без тепла в холодное время года.

Общим решением депутаты рекомендовали Фонду подготовить и опубликовать информацию по отоплению в 38 домах. Представитель Фонда ответил, что в течение нескольких дней информацию опубликуют на сайте ведомства.

Помимо этого, замглавы администрации Михаил Ромодин анонсировал создание комиссии и предложил опубликовать реальные сроки запуска тепла. В комиссию будут входить сотрудники управления и УК, а не подрядчики, которые срезали трубы. Информацию подготовят в течение трех дней.

«Надо решать это вместе, а не на разных уровнях. Мы все отвечаем за это, мы все в одной лодке», — заключила Татьяна Панфилова.