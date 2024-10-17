Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
Сбт, 19
ЦБ USD 97.26 0.25 17/10
ЦБ EUR 106.08 0.4 17/10
Нал. USD 95.50 / 96.55 17/10 17:25
Нал. EUR 104.45 / 105.25 17/10 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
2 991
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
14 054
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
36 868
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
25 063
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Глава Рязани: мы в сложной ситуации по отоплению
По информации управления ЖКХ, 17 октября в Рязани без тепла остаются 60 домов, 38 из них остались без теплоснабжения по вине Фонда капитального ремонта.

В четверг, 17 октября, депутаты рязгордумы обсудили ситуацию с отоплением в городе. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

По информации управления ЖКХ, 17 октября в Рязани без тепла остаются 60 домов, 38 из них остались без теплоснабжения по вине Фонда капитального ремонта.

Отмечается, что у 14 из этих 38 домов срезаны трубы отопления в подвале из-за ремонтных работ. Депутаты считают, что Фонд должен был перенести работы на следующий год, чтобы не допустить такой ситуации.

Депутат Павел Аверин отметил, что размытые формулировки в ответах Фонда капремонта иллюстрируют то, что они не владеют ситуацией. Депутат Елена Акимкина отметила, что речь идет о тысячах людей, оставшихся без тепла в холодное время года.

Общим решением депутаты рекомендовали Фонду подготовить и опубликовать информацию по отоплению в 38 домах. Представитель Фонда ответил, что в течение нескольких дней информацию опубликуют на сайте ведомства.

Помимо этого, замглавы администрации Михаил Ромодин анонсировал создание комиссии и предложил опубликовать реальные сроки запуска тепла. В комиссию будут входить сотрудники управления и УК, а не подрядчики, которые срезали трубы. Информацию подготовят в течение трех дней.

«Надо решать это вместе, а не на разных уровнях. Мы все отвечаем за это, мы все в одной лодке», — заключила Татьяна Панфилова.