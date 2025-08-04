Рязанцы засняли затопленную после дождя улицу
«После дождей улица Чкалова утопает в прямом смысле. Когда это изменится», — спросил рязанец. На видео видно, что машины «плывут» по дороге. Другие комментаторы связали ситуацию с засоренными ливневками.
Рязанцы засняли затопленную после дождя улицу Чкалова. Кадры опубликовали в соцсетях в понедельник, 4 августа.
«После дождей улица Чкалова утопает в прямом смысле. Когда это изменится», — спросил рязанец.
На видео видно, что машины «плывут» по дороге. Другие комментаторы связали ситуацию с засоренными ливневками.