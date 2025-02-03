Рязанцы пожаловались на неприятный запах воды из-под крана

Жалобы поступили с Кального, Дядькова, улиц Шереметьевской, Электрозаводской, Зубковой.

Рязанцы пожаловались на неприятный запах воды из-под крана. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По словам рязанцев, вода начала «страшно вонять» рыбой. Жалобы поступили с Кального, Дядькова, улиц Шереметьевской, Электрозаводской, Зубковой.

«Невозможно умыться и помыться, сразу рвотный рефлекс», — отметила рязанка.

Некоторые читатели сообщили, что вода приобрела желтый цвет, после нее остается осадок.