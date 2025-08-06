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Подрядчик объяснил, почему ремонт перехода у «Барса на Московском» затянулся
Комментарий дал директор ООО «ПАРАД-ОКС» Дмитрий Кузьменко. По словам директора, во время ремонта подземного перехода требовалось вскрыть бетонные полы. «Там был залит бетон на полметра, еще советский. Мы были против этого вскрытия, потому что не просто так такая заливка, но нас обязали вскрывать. Мы его вскрывали несколько недель, а когда вскрыли, оттуда долбанул фонтан», — сказал Кузьменко. Напомним, 1 августа стало известно, что подрядчик не закончил ремонт подземного перехода у «Барса на Московском» в срок. В мэрии сообщили, что работы выполнены на 60%.

Подрядчик объяснил, почему сорвались сроки ремонта подземного перехода у «Барса на Московском». Комментарий телеканалу ГТРК «Ока» дал директор ООО «ПАРАД-ОКС» Дмитрий Кузьменко.

По словам директора, во время ремонта подземного перехода требовалось вскрыть бетонные полы.

«Там был залит бетон на полметра, еще советский. Мы были против этого вскрытия, потому что не просто так такая заливка, но нас обязали вскрывать. Мы его вскрывали несколько недель, а когда вскрыли, оттуда долбанул фонтан», — сказал Кузьменко.

Напомним, 1 августа стало известно, что подрядчик не закончил ремонт подземного перехода у «Барса на Московском» в срок. В мэрии сообщили, что работы выполнены на 60%.

Согласно сайту госзакупок, контракт на работы заключен с ООО «ПАРАД-ОКС». Как указано в договоре, работы должны были завершить по 1 августа 2025 года включительно.