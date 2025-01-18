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В подземном переходе около «Барса на Московском» начался ремонт
В подземном переходе начались работы по демонтажу старой плитки.

В подземном переходе около ТЦ «Барс на Московском» начался ремонт. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское пространство | Рязань» 18 января.

В публикации сказано, что в подземном переходе начались работы по демонтажу старой плитки.

Напомним, его отремонтируют до 1 августа 2025 года включительно.

Согласно документам, подрядчик установит в подземном переходе новые лестницы с гранитной отделкой и металлическими поручнями. Потолок и стены отштукатурят. Стены обложат керамической плиткой. На полу положат тротуарную плитку.

В переходе установят новые информационные стенды, светильники, заменят дверные блоки, водоотвод. Предусмотрены работы по установке видеонаблюдения.

Фото: Telegram-канал «Городское пространство | Рязань»