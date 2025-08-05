На водителя, насмерть сбившего ребенка в Чучковском районе, завели еще одно дело

На жителя жителя Рязанской области возбудили еще одно уголовное дело за то, что он оставил ребенка после ДТП в опасности (статья 125 УК РФ). Отмечается, что водитель мог помочь семилетнему пострадавшему, но не сделал этого. От травм ребенок скончался. Напомним, авария случилась 27 июля 2025 года. 38-летний водитель, лишенный «прав», двигался на легковушке и столкнулся с самодельным багги, за рулем которого был семилетний ребенок. Водитель скрылся. Позже его нашли. Следователи завели уголовное дело по пункту «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

На водителя, насмерть сбившего ребенка в Чучковском районе, завели еще одно дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР 5 августа.

На жителя жителя Рязанской области возбудили еще одно уголовное дело за то, что он оставил ребенка после ДТП в опасности (статья 125 УК РФ). Отмечается, что водитель мог помочь семилетнему пострадавшему, но не сделал этого. От травм ребенок скончался.

Напомним, авария случилась 27 июля 2025 года. 38-летний водитель, лишенный «прав», двигался на легковушке и столкнулся с самодельным багги, за рулем которого был семилетний ребенок. Водитель скрылся. Позже его нашли. Следователи завели уголовное дело по пункту «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

Подозреваемого заключили под стражу.