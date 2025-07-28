Следком возбудил уголовное дело после гибели ребенка в ДТП в Чучковском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в соцсетях.
По данным следствия, 27 июля 2025 года 38-летний водитель, управляя легковушкой, столкнулся с самодельным багги, за рулем которого был семилетний ребенок, после чего скрылся. Несовершеннолетний в результате ДТП погиб.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Отмечается, что на данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, авария случилась по дороге из села Завидова в село Назаровка. Семилетний ребенок погиб на месте ДТП от полученных травм. Прокуратура начала проверку. Водителя, скрывшегося с места аварии, нашли.