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Водителя, устроившего смертельное ДТП с ребенком, заключили под стражу в Рязани
В пятницу, 1 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Чучковском районе. Расследование продолжается. Напомним, в Чучковском районе 27 июля 38-летний водитель, лишенный «прав», управлял легковушкой и столкнулся с самодельным багги, за рулем которого был семилетний ребенок. После аварии водитель скрылся. Ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по пункту «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП с ребенком заключен под стражу в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В пятницу, 1 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Чучковском районе.

Расследование продолжается.

Напомним, в Чучковском районе 27 июля 38-летний водитель, лишенный «прав», управлял легковушкой и столкнулся с самодельным багги, за рулем которого был семилетний ребенок. После аварии водитель скрылся. Ребенок погиб.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.