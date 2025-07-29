В Рязани ввели режим ЧС

Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. «Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности. Благодарю комиссию Генеральной прокуратуры Российской Федерации и областную прокуратуру, они мгновенно отреагировали и организовали выездную проверку, в ходе которой факты незаконной деятельности подтвердились», — написал Малков.

В Рязани ввели режим ЧС муниципального уровня из-за полигона в Турлатове. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

«Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности», — написал Малков.

Он отметил, что Генпрокуратура РФ и облпрокуратура провели проверку, во время которой подтвердились факты незаконной деятельности.

Отмечается, что продолжается завоз отходов, присутствует «сильный неприятный запах». Облпрокуратура направила соответствующее уведомление главе администрации Рязани Виталию Артемову.

«Закрыть раз и навсегда этот полигон — принципиальная позиция, обязательно добьемся решения этого вопроса. Будем действовать в условиях режима муниципального ЧС совместно с правоохранительными структурами и другими контрольно-надзорными ведомствами», — заключил глава региона.

Ранее четырех бизнесменов обвинили в незаконной свалке в районе Турлатово.