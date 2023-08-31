Четырех бизнесменов обвиняют в незаконной свалке в районе Турлатово

Руководителя и трех членов организованной группы обвиняют в нескольких преступлениях, связанных со свалкой в Турлатове. Об этом сообщил региональный следком.

По информации правоохранителей, руководители коммерческих организаций получили незаконные лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на работу по обращению с химическими веществами и отходами на территории комплекса гидротехнических сооружений в районе Турлатово, а также подали в региональное управление Росреестра документы о незаконном переименовании этих объектов в полигоны промышленных и твердых бытовых отходов.

С 13 марта 2007 года по 10 октября 2022 года обвиняемые заключали договоры, подписывали муниципальные и государственные контракты по захоронению химических веществ и отходов в объеме не менее 354 161 кубических метров.

«Осенью 2022 года следствием были приняты меры к прекращению деятельности собственника гидротехнических сооружений в районе Турлатово города Рязани по незаконному размещению отходов, которые создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека. На гидротехнические сооружения наложен арест.

В целях избежания ответственности они неоднократно переоформляли право собственности на гидротехнические сооружения, передавая их как между участниками организованной группы, так и между подконтрольными им юридическими и физическими лицами, что позволяло беспрепятственно в течение длительного периода времени незаконно использовать указанные сооружения, осуществляя накопление, хранение и захоронение химических веществ и отходов в нарушение правил экологического, природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации», — сообщают следователи.

Также в процессе расследования стало известно о легализацией денег, полученных преступным путем, на сумму более пяти млн рублей.

Один из обвиняемых в 2020 году заключил с руководителем предприятия, которому принадлежал один из шламонакопителей в районе Турлатово города Рязани, фиктивный договор купли-продажи отходов, имитируя тем самым исполнение решения суда, в соответствии с которым предприятие обязано было в течение трех месяцев освободить территорию от отходов, расположенных на общей площади более 10,5 тысяч квадратных метров. Уголовное дело в отношении руководителя этого предприятия, обвиняемого в злостном неисполнении решения суда, сейчас рассматривают в суде.

В результате руководителю и трем членам организованной группы предъявили обвинения:

в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК РФ);

в отмывании денег, приобретенных преступным путем (пункт «а» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

Одного из фигурантов также обвиняют в пособничестве в неисполнении решения суда служащим коммерческой организации (часть 5 статьи 33, части 2 статьи 315 УК РФ).

В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.