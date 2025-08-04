После гибели рабочего в Скопине возбудили уголовное дело

По данным следствия, двое рабочих, выполняя работы по опиловке деревьев на одной из улиц Скопина упали с автовышки. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее в прокуратуре сообщали, что причиной трагедии стала поломка автовышки.