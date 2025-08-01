Названа причина трагедии с рабочими в Рязанской области
Напомним, 1 августа на улице Пирогова в Скопине двое рабочих упали с высоты во время опила деревьев. Один мужчина погиб, еще один госпитализирован. По данным прокуратуры, причиной трагедии стала поломка строительной техники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Названа причина трагедии с рабочими в Рязанской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, 1 августа на улице Пирогова в Скопине двое рабочих упали с высоты во время опила деревьев. Один мужчина погиб, еще один госпитализирован.
По данным прокуратуры, причиной трагедии стала поломка строительной техники.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.