Названа причина трагедии с рабочими в Рязанской области

Напомним, 1 августа на улице Пирогова в Скопине двое рабочих упали с высоты во время опила деревьев. Один мужчина погиб, еще один госпитализирован. По данным прокуратуры, причиной трагедии стала поломка строительной техники. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Названа причина трагедии с рабочими в Рязанской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 1 августа на улице Пирогова в Скопине двое рабочих упали с высоты во время опила деревьев. Один мужчина погиб, еще один госпитализирован.

По данным прокуратуры, причиной трагедии стала поломка строительной техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.