В Рязанской области двое рабочих сорвались с высоты при опилке деревьев
В Скопине двое рабочих сорвались с высоты, когда пилили дерево. Информацию РЗН. Инфо подтвердили в пресс-службе регионального следкома. Трагедия произошла на улице Пирогова 1 августа. Один мужчина погиб, второй с травмами госпитализирован в больницу. «По факту Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — отметили в СК.
В Скопине двое рабочих сорвались с высоты, когда пилили дерево. Информацию РЗН. Инфо подтвердили в пресс-службе регионального следкома.
Трагедия произошла на улице Пирогова 1 августа. Один мужчина погиб, второй с травмами госпитализирован в больницу.
«По факту Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — отметили в СК.
Позже в прокуратуре назвали причину трагедии с рабочими в Рязанской области.