В Рязанской области двое рабочих сорвались с высоты при опилке деревьев

В Скопине двое рабочих сорвались с высоты, когда пилили дерево. Информацию РЗН. Инфо подтвердили в пресс-службе регионального следкома. Трагедия произошла на улице Пирогова 1 августа. Один мужчина погиб, второй с травмами госпитализирован в больницу. «По факту Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области организовано проведение процессуальной проверки», — отметили в СК.