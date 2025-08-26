Опубликовано постановление Малкова об отмене режима ЧС после взрыва на заводе
Режим ЧС из-за пожара на предприятии в Шиловском районе отменен. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости». Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации в Шиловском районе отменили 25 августа. Напомним, 15 августа в Шиловском районе произошел пожар на предприятии, есть пострадавшие. По последним данным, подтверждена гибель 28 человек. Все новости по теме — в сюжете РЗН. Инфо.
