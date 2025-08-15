В Шиловском районе произошел пожар на предприятии, есть пострадавшие
В Шиловском районе произошел пожар на предприятии, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Отмечается, что ЧП случилось в пятницу, 15 августа.
Пострадавшие направлены в районную больницу.
Все оперативные службы работают на месте происшествия.
Позже стало известно, что создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии в Шиловском районе. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия.