В Шиловском районе завершились поисково-спасательные работы

Основные поисково-спасательные работы в Шиловском районе завершились, и региональный режим ЧС снимается. Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что муниципальный режим ЧС продолжает действовать, так как на территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий трагедии.
На данный момент подтвердили гибель 28 человек, продолжается процесс опознания и экспертизы. Семьи погибших получат более 5 миллионов рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Соцфонда России.
В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, еще 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие смогут рассчитывать на компенсацию в размере от 413 тысяч до 1,2 миллиона рублей в зависимости от степени причиненного вреда, включая региональные выплаты и компенсации от предприятия.
Также глава области заявил, что региональные выплаты семьям погибших и пострадавшим уже начались. Каждый желающий может помочь, сделав пожертвование на сайте Фонда социального развития Рязанской области. Все собранные средства направят на поддержку семей погибших и пострадавших.
Власти уверены, что следственные органы вскоре определят причину трагедии. Однако уже сейчас ясно, что на всех предприятиях региона с особыми условиями труда необходимо усилить контроль за соблюдением техники безопасности.
«Жизнь людей и безопасность всегда должны быть приоритетом», — заключил Павел Малков.
Ранее рязанцев предупредили о фейках после трагедии в Шиловском районе.
Все новости по теме — в нашем сюжете.