Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе
Оповещение опубликовали в 9:45 22 августа. «Внимание! Сохраняется угроза беспилотной опасности на территории региона. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении. Напомним, угроза атаки БПЛА объявлена на территории региона с 00:10 22 августа. В Минобороны сообщали, что утром над Рязанской областью перехватили два беспилотника.
Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе. Об этом сообщает РСЧС.
Оповещение опубликовали в 9:45 22 августа.
«Внимание! Сохраняется угроза беспилотной опасности на территории региона. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.
Напомним, угроза атаки БПЛА объявлена на территории региона с 00:10 22 августа. В Минобороны сообщали, что утром над Рязанской областью перехватили два беспилотника.
Позже Павел Малков прокомментировал атаку.