В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА
Оповещение опубликовали в 15:19. Рязанцам напомнили, что вызвать экстренные службы можно по единому номеру «112». Напомним, над территорией региона 22 августа сбили три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Оповещение опубликовали в 15:19 22 августа. Рязанцам сообщили, что вызвать экстренные службы можно по единому номеру «112».
Напомним, над территорией региона 22 августа сбили три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.