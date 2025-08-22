Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область
Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область. Соответствующую информацию он разместил в своих соцсетях.
«Утром средствами РЭБ над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.
Напомним, над Рязанской областью в период с 7:00 до 8:00 22 августа перехватили два БПЛА. Позже жителей предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе.